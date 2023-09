Tremiti isolate da 2 giorni per mare mosso: “Subito più corse”

Ancora isolate le Isole Tremiti (Foggia) dal porto di Termoli. Le tre imbarcazioni che effettuano il collegamento tra lo scalo della città e le Diomedee anche oggi sono rimaste in porto a causa del mare agitato. Disagi per turisti e gli stessi isolani che spesso rientrano a Termoli dove molti risiedono per il periodo invernale per poi rientrare in giornata alle Tremiti. Intanto, gli albergatori isolani rinnovano la richiesta di potenziare i trasporti via mare nel mese di settembre come ad agosto con corse pomeridiane anche durante la settimana e non solo il week-end. "Il turismo, soprattutto nella prima parte del mese di settembre, è ancora alto per cui c'è necessità di corse pomeridiane infrasettimanali" dicono alcuni gestori di strutture ricettive.