Turismo, oltre 4 milioni per sponsorizzare la Puglia all’estero

Oltre quattro milioni di euro e spot che faranno il giro del mondo per promuovere, anche fuori dalla stagione estiva, la Puglia. E' in sintesi il nuovo Media Plan della Regione presentato oggi a Bari dal governatore Michele Emiliano, dall'assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, e dal direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. Dalla BBC alla CNN, da Eurosport ai principali aeroporti Internazionali, metro e tram italiani, passando per The New York Times, Vogue, Vanity Fair, Elle, Le Figarò, National Geographic, Der Spiegel, El Compresa, Condé Nast Traveller, The Guardian, e per la prima volta The Asahi Shimbun in Giappone: sono solo alcuni dei media sui quali verranno veicolati gli spot pubblicitari. Il filo conduttore è la narrazione dei seguenti ambiti: mare, sport, natura e benessere, enogastronomia, arte e cultura, borghi, wedding, con l'obiettivo di perseguire la destagionalizzazione dei flussi e avviare la promozione della prossima stagione. La Regione ha scelto di puntare principalmente sulla destagionalizzazione. Allo stesso tempo, si intende promuovere il nuovo anno sempre attraverso la narrazione dei colori della natura: dall'autunno fino alla primavera inoltrata e all'inizio dell'estate.

La durata delle campagne internazionale e nazionale è di circa due mesi, fra settembre e ottobre, in forma di trampolino di lancio sia per il turismo autunnale/invernale che per la prossima stagione 2024. Il Media Plan estero si completa con un'azione interamente digitale, sull'online travel agency Expedia. I Paesi target raggiunti con i Media Plan Estero sono Europa, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Australia, Canada, Emirati Arabi, Israele, Usa. Ma con gli spot sui grandi network internazionali come CNN, BBC ed Eurosport, la promozione della destinazione si estende anche a Medio Oriente, Nord Africa, Asia Pacifica, Africa Centrale, Sud Asia, Nord America, America Latina, Giappone. La Puglia sarà presente anche negli aeroporti internazionali di San Paolo, Osaka, Sydney, Los Angeles, Londra, Bruxelles, Parigi, Marsiglia, Nizza, Lione, Lisbona, Praga. In Italia spot nelle grandi stazioni di Milano e Roma con Urban Vision, nelle metro e anche sui tram (Firenze, Milano, Torino, Roma)