Aggressione e spari in strada a Brindisi, arrestato un 49enne

Prima l'aggressione insieme a tre complici ai danni di un 34enne in pieno centro a Brindisi, poi l'esplosione di alcuni colpi di pistola senza colpire la vittima. Sulla base di un 'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi gli agenti della squadra mobile di Brindisi hanno arrestato un 49enne con le accuse di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, minaccia aggravata mediante l'uso di arma da sparo, lesioni personali aggravate per futili motivi. L'uomo è ritenuto uno degli autori di un pestaggio avvenuto il 24 agosto scorso. La vittima sarebbe stata aggredita mentre si trovava all'interno della sua auto in sosta. E dopo l'azione violenta, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'indagato avrebbe anche fatto irruzione in un'attività commerciale intimando i clienti di non allertare le forze dell'ordine. Il 49enne si trova ora in carcere, mentre le indagini della squadra mobile proseguono per individuare gli altri tre responsabili dell'aggressione.