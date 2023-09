Bari, piazza Umberto aspetta ancora il restyling

Piazza Umberto vive nel degrado. Migliorata la pulizia, le aiuole proprio nei giorni scorsi sono state "sfalciate" ma lo stato di abbandono è evidente sotto gli occhi di residenti e turisti. I viali sono sempre dissestati, i giochi per bambini rotti e sporchi, usati soprattutto come rifugio di senzatetto. Lo spaccio è quasi all'ordine del giorno. "Non posso negare di avere paura ad attraversare piazza Umberto sia di giorno sia di sera - ci racconta una residente - i controlli ci sono e servono a molto, ma ci sono zone che sfuggono dalla vista delle forze dell'ordine, dove si spaccia senza problemi. Non vediamo l'ora che inizino questi lavori, perché vedere un giardino così bello e così importante in queste condizioni fa male alla città".

I residenti e i commercianti attendono ormai da anni il progetto di restauro, presentato nel 2022 e non ancora partito. Non è stata neanche bandita la gara per l'affidamento dei lavori. Un progetto che permetterà di riqualificare i viali, di tutelare gli alberi storici, di sostituire le panchine ormai luride e a pezzi.

Ma a causa anche delle tempistiche imposte dal Pnrr che hanno "avvantaggiato" altri cantieri, piazza Umberto è "slittata" nonostante le proteste e le sollecitazioni del comitato di cittadini che da tempo lotta per una rinascita di uno dei giardini storici più importanti della città.