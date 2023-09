Bari, tir perde lastre di cemento: paura in tangenziale

Tir perde grosse lastre di cemento mentre è in transito, disagio sulla statale 16. È accaduto poco fa, in particolare davanti all'ingresso del centro sportivo Olimpic Center, in direzione Sud. Non si registrano feriti, ma ci sarebbero stati moltissimi disagi al traffico con lunghe code a partire dall'altezza Carbonara, sino a Japigia. Sono in corso le operazioni di ripristino.