Presta soccorso dopo un incidente nel Barese: ecco cosa gli accade

Si è fermato a prestare soccorso a un automobilista che aveva avuto un incidente stradale che però gli ha rubato l'auto. È quanto accaduto a un uomo di 40 anni di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari che, rimasto appiedato, è stato soccorso dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 40enne ieri mattina stava percorrendo la strada che collega Ruvo a Bisceglie quando a bordo strada ha visto una Giulietta cappottata. Ha accostato la sua Volkswagen e ha prestato aiuto al conducente che però appena è stato tirato fuori dall'abitacolo gli ha rubato l'auto ed è fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo mentre la Volkswagen è stata ritrovata bruciata nelle campagne di Palo del Colle, nel Barese.