Progetto per lo sviluppo fotovoltaico, Met Group sceglie la Puglia

Met group, società energetica europea con sede in Svizzera, incrementa il proprio portafoglio in Italia attraverso Keppel Met Renewables, piattaforma di investimenti in energie rinnovabili, che ha acquisito il 100% in un progetto per lo sviluppo fotovoltaico in Puglia. Keppel Met Renewables, joint venture tra Met group e la società con sede a Singapore Keppel, ha infatti completato l'acquisizione di un progetto che, una volta completato, avrà una capacità installata di 38 MWp e una produzione totale di energia di circa 63 GWh all'anno. Si tratta di un impianto in grado di provvedere al fabbisogno energetico di oltre 20.000 famiglie italiane. Il progetto è in una fase iniziale di sviluppo e, secondo le previsioni, entrerà in funzione nel 2026. "Quest'operazione rappresenta un ulteriore passo verso l'obiettivo di Met group per i prossimi anni, vale a dire raggiungere un portafoglio di 2 Gw di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2026", afferma Benjamin Lakatos, presidente e ceo di Met group. "Il completamento di quest'ultima acquisizione rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'espansione di Kmr in un'area che comprende altri mercati interessanti come Francia, Germania, Portogallo e Spagna", sostiene Tan Boon Leng di Keppel e membro del consiglio di amministrazione di Kmr.