Sciopero aerei, cancellati voli anche da e per Bari: ecco quali

In arrivo nuovi disagi per chi si prepara a viaggiare in aereo. Il prossimo 8 settembre infatti, la compagnia ITA Airways, ha proclamato uno sciopero di 24 ore e, per questa ragione, alcuni voli saranno cancellati, tra questi anche alcuni da e per il capoluogo pugliese. I voli cancellati da Ita Airways, nello specifico, saranno una trentina. Lo ha comunicato la stessa compagnia informando di aver attivato un piano straordinario con l'obiettivo di limitare i disagi per i passeggeri e prenotando nuovamente sui primi voli disponibili il maggior numero di utenti coinvolti nelle cancellazioni.

Il 55% dei passeggeri riuscirà infatti a non perdere il proprio volo. Ita Airways, in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, in caso di cancellazione o modifiche relative all'orario, sarà possibile modificare la prenotazione senza alcune penale o, in alternativa, chiedere il rimborso del biglietto, ma questo solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia registrato un ritardo superiore alle 5 ore. I disagi relativi al capoluogo pugliese riguardano nello specifico il volo AZ1652 con partenza prevista alle 15.20 da Bari e il volo da Milano Linate, diretto verso Bari, AZ1653. Non si escludono ulteriori cancellazioni.

Foto repertorio