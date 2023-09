Selfie mania, turista 22enne danneggia una statua a Firenze

Ancora scempio del patrimonio artistico in Italia. Un 22enne turista tedesco si è arrampicato sulla statua del Nettuno a Firenze, danneggiandolo per un selfie da condividere e di cui vantarsi poi sui social. E a fare le spese di tanta ingiustificabile goliardia da "selfite acuta" è stata però l'opera d'arte, denominata anche il Biancone, visto che la zampa del Cavallo ha subito la rottura e il conseguente distacco, come ha spiegato il Comune in una nota, delle stuccature risalenti a un precedente restauro. Ma non è tutto, il gesto sconsiderato in piazza della Signoria ha causato anche il danneggiamento al marmo rosso di una porzione della zona del carro, che di fatto si è staccata. Grazie alle telecamere di video sorveglianza del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Nelle immagini si vede il giovane arrampicarsi nella notte sulla fontana del Nettuno, salendo sul bordo della vasca. È poi nella fase di discesa che avrebbe appoggiato i piedi sulla zampa del Cavallo provocando il danno. Proprio il filmato ha permesso alle autorità di individuare il turista, che è stato denunciato. Il danno pecuniario ammonta a circa 5 mila euro ma è quello al cuore di chi ama e rispetta l'arte a bruciare di più.