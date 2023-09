Sylvester Stallone in Puglia, ha ricevuto la cittadinanza onoraria

L'attore americano Sylvester Stallone è in Puglia, in particolare a Gioia del Colle, dove nel pomeriggio ha ricevuto la cittadinanza onoraria, indossando la sciarpa del Bari. L'attore, che ha origini pugliesi, è arrivato in Puglia con suo fratello Frank, attore e cantautore, e le sue figlie. I nonni di Stallone erano proprio di Gioia del Colle, ma sono emigrati negli Stati Uniti nel 1930. In tanti hanno accolto l'icona del cinema in piazza XX settembre, la piazza era gremita.

Foto screen video Facebook Caterina Genco