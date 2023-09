Tabaccaia uccisa a Foggia durante rapina, spunta un complice

Potrebbe aver avuto un complice Redouane Moslli, il 43enne reo confesso dell'omicidio di Franca Marasco, la titolare 72enne della tabaccheria di Foggia dove lo scorso 28 agosto si è consumata la tragedia nel corso di una rapina in cui la donna ha perso la vita. È quanto emerso in seguito alle dichiarazioni rese proprio da Moslli ascoltato nelle scorse ore dagli investigatori.

Nella giornata di oggi il gip del Tribunale di Foggia che si è occupato dell'interrogazione, ha convalidato il fermo emettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con isolamento. Secondo quanto emerso, il presunto complice, sarebbe un cittadino napoletano, conosciuto al 43enne a Foggia pochi mesi prima in un centro di accoglienza di una parrocchia. Con quest'ultimo, chiamato "Neru", l'uomo avrebbe preso accordi per effettuare la rapina. Secondo le indagini la mattina del delitto i due si sarebbero incontrati e sarebbe stato proprio il complice a fornire all'indagato guanti, coltello e mascherina da utilizzare nel corso della rapina. Tutti oggetti che sono stati ritrovati in una busta bianca di carta rigida dagli investigatori nel corso delle indagini all'interno della tabaccheria.

Subito dopo il colpo il 43enne si sarebbe recato in via Mameli, luogo in cui, secondo quanto emerso, vivrebbe il complice. I due, all'interno del garage, si sarebbero divisi il bottino, ovvero 75 euro e due telefoni cellulari, e il 43enne avrebbe deciso di cambiare gli abiti. Ad allertare il 43enne sulla morte della donna sarebbe stato proprio il complice, qualche giorno più tardi, consigliandoli di allontanarsi da Foggia. L'uomo però è stato rintracciato dai carabinieri a Napoli.

Foto repertorio