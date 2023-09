World music, a Bari arrivano i “Radicanto”: concerto a Torre a Mare

La world musica arriva in Puglia, in particolare a Torre a Mare. Nell’ambito della Festa del mare 2023, il cartellone unico dell’estate barese promosso dal Comune di Bari e sostenuto da Regione Puglia con Pugliapromozione e TPP, si terrà domani, giovedì 7 settembre, alle ore 21, in piazzetta della Torre a Torre a Mare, il concerto conclusivo del festival “Bari in Jazz”.

Saranno i Radicanto a chiudere la rassegna a cura del Centro Interculturale Abusuan, con Alle radici del canto, un progetto che nasce dalla voglia di esplorare, attraverso la forma “canzone”, in chiave d’autore e acustica, la musica del Mediterraneo. Il gruppo musicale, una delle più interessanti realtà del genere in Italia, proporrà un approccio tutt’altro che filologico alle forme della world music, basato sulle suggestioni che essa suscita all’ascolto odierno, arricchito d’influenze e sonorità contemporanee. La sensibilità dei musicisti, provenienti da differenti tradizioni musicali, darà così vita a un’interpretazione non convenzionale dei canti d’amore e maternità, di lotta e di libertà, di fede e ritualità. L’ingresso al concerto è libero.

Foto Facebook Radicanto