Bari, incidente in tangenziale: traffico bloccato

Incidente in tangenziale, è accaduto poco fa, in direzione Sud. La polizia locale segnala code e rallentamenti per due chilometri a partire dallo svincolo di Poggiofranco sino a quello per Carbonara di Bari. Ancora ignote le dinamiche dell'accaduto, la polizia locale consiglia percorsi alternativi. Si tratta del secondo incidente in due giorni, solo ieri, nello stesso punto, un tir ha perso delle lastre di cemento provocando il panico tra gli automobilisti e intensi disagi al traffico.

Foto repertorio