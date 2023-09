Bari, innovazione tecnologia: in Fiera lo stand del Politecnico

Uno stand di 600 metri quadrati tutto dedicato all’innovazione digitale sarà presente quest’anno in Fiera del Levante a cura del FabLab POLIBA, il laboratorio per la fabbricazione digitale del Politecnico di Bari. Il FabLab temporaneo, una novità per la Campionaria, è stato allestito nel settore Innovazione (nuovo padiglione) e sarà liberamente accessibile dai visitatori, che potranno partecipare alle varie attività di modellazione virtuale, grafica digitale, stampa 3D, intelligenza artificiale per la creatività. Il progetto si intitola Dedalo Digitale e l’obiettivo è far conoscere al pubblico, attraverso le esperienze dei laboratori, le nuove tecnologie e le opportunità professionali della formazione di eccellenza in ambito digitale. «Ci rivolgiamo innanzitutto ai giovani – dichiara il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino – perché il loro futuro ci sta molto a cuore, ma in generale a chiunque sia attratto dall’innovazione e, magari, aspetta un’occasione per fare emergere il proprio talento.

Abbiamo il dovere di favorire nuove opportunità – aggiunge il rettore – e la nuova Fiera del Levante, un pezzo della nostra storia che si rinnova, ci è sembrato il luogo ideale per fare conoscere in un nuovo modo il nostro Politecnico e il suo bellissimo FabLab». Il FabLab POLIBA è un laboratorio di ricerca, formazione e officina per la fabbricazione digitale che ha sede nella zona artigianale di Bitonto ed è diretto dal professor Nicola Parisi, docente di Progettazione architettonica al Politecnico e responsabile del progetto Dedalo Digitale. FabLab Poliba è una delle realtà più attive in Italia nel settore dell’innovazione digitale e fa parte della rete Fab Foundation del MIT di Boston, un network di laboratori aperti agli artigiani digitali in tutto il mondo, dove antichi saperi e competenze tradizionali vengono valorizzate e attualizzate grazie al digitale.