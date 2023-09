Bari, rubano monopattino a bimbo autistico: “Senza parole”

Si intrufolano nel giardino della biblioteca del parco 2 giugno e rubano un monopattino. È accaduto ieri, vittima un bimbo autistico da poco trasferitosi a Bari dalla Germania con la sua famiglia. A raccontare quanto accade è la stessa mamma che sui social, allegando la foto del modello specifico, ha voluto denunciare l'episodio nella speranza di riuscire a ritrovare il monopattino "Oxelo" del figlio affinché torni a sorridere presto.

"Come molti di voi sanno - ha scritto la mamma sui social - Giorgio è un bimbo nello spettro autistico quindi è molto difficile per lui gestire queste situazioni peraltro abominevoli per chiunque. Sono convinta sia qualcuno che da fuori l’ha visto e si è intrufolato o magari, peggio, ci ha proprio seguiti, perché è un monopattino bello e di un certo valore e l’abbiamo perso di vista solo per 3 minuti di orologio. Eravamo andati per tesserarci e vedere uno spettacolo e invece abbiamo passato un’ora a cercare, avvisare, mobilitare. Ovviamente in modo inutile" - ha scritto ancora la mamma sul post.

Per il momento non è stata effettuata nessuna denuncia. La donna, assieme al marito, entrambi baresi, per questioni relative alle terapie del piccolo hanno da poco scelto di tornare nel capoluogo pugliese, proprio per questa ragione in queste ore sono alle prese con il trasloco. Nei prossimi giorni sceglieranno come intervenire, ma la mamma non nasconde la rabbia. "Non solo non ho parole, ma sono affranta che sia stato questo il nostro impatto di benvenuto - ha raccontato a Borderline24- pensavo di mettere anche dei cartelli al parco e poi, in caso, fare denuncia. I vigili al parco c'erano, ma erano in quattro su quattro a chiacchierare vicino a una sola uscita, quando forse sarebbe utile tenere sotto controllo tutte le uscite. Nell'orario di massima affluenza ci dovrebbe essere una vera sorveglianza, perché in tanti mi hanno raccontato che capitano spesso furti del genere, sono scioccata per quanto accaduto" - ha concluso.