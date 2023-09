Caro prezzi sui libri scolastici, i presidi: “Servono più buoni”

Aumentare i buoni per i libri scolastici, è quanto richiedono i presidi in vista dell'incremento dei prezzi che sta riguardando i testi che, attualmente, si attesta al +15% rispetto all'anno precedente. "Le scuole rivedano al rialzo i tetti di spesa per i libri ma le Regioni aumentino i buoni per le famiglie meno abbienti e innalzino l'Isee minimo" - ha dichiarato all'Ansa Mario Rusconi membro del Consiglio nazionale dell'associazione Presidi lanciando l'allarme del rincaro dei prezzi per via degli aumenti delle materie prime, come la carta.

"Noi presidi - spiega Rusconi - da una parte abbiamo chiesto che venga rivisto il limite che la scuola non deve superare: se alziamo il limite naturalmente sale la spesa per i genitori, ma le Regioni a loro volta devono aumentare i buoni libro per le famiglie meno abbienti, alzando l'Isee. La Lombardia per esempio distribuisce molti buoni libro, mentre ci sono regioni del Sud dove questo numero è molto basso. Le competenze sono regionali e bisogna adeguarle". Ma non solo, secondo i presidi le Regioni dovrebbero partecipare attivamente mandando fondi ai Comuni che poi si occupano di distribuire i buoni libro.

"I libri di testo - prosegue infine - siano un po' più spartani. Servirebbe da parte loro una maggiore parsimonia per renderli meno costosi: ho visto libri in Giappone, molto spartani, su carta riciclata. Tutte le scuole poi hanno ormai le lavagne interattive multimediali, e gli insegnanti riescono a prendere molti materiali da internet. Per cui incrementiamo le biblioteche di classe e quelle digitali. Il libro di testo costa caro ma il corredo scolastico è molto più caro. I genitori devono riequilibrare le manie consumistiche dei ragazzi. Allora se si deve fare qualche sforzo, lo si può fare nei riguardi della formazione culturale e non tanto delle smanie consumistiche" - conclude.

