Checco Zalone a Bari, ecco le limitazioni al traffico previste

La città si prepara ad accogliere Checco Zalone. In occasione dello spettacolo “Amore + Iva” in programma all’Arena della Vittoria domani, venerdì 8 settembre, sabato 9 e lunedì 11 settembre, con inizio alle ore 21.00, la Polizia Locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 8 settembre 2023: dalle ore 00.01 alle ore 08.30 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata”, ambo i lati, eccetto aree parcheggio in concessione AMTAB s.p.a. (il cui servizio ha inizio dalle ore 8.30 fino alle ore 24.00), sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Vittorio Emanuele Orlando

b. piazzale Vittorio Emanuele

c. via Bisignani, compresa l’area di sosta racchiusa tra i campetti di calcetto/tennis e la via Portoghese

d. largo Mohamed Taher Pacha

e. via S. Francesco alla Rena

f. via Portoghese

g. viale di Maratona:

- ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo (il divieto vale anche per parcheggi AMTAB)

- lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli, per un tratto di mt. 30 circa a partire dal civ. 16 (area deputata per capolinea temporaneo dei mezzi AMTAB)

- lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli tratto compreso da via Mascagni al civ. 16 (area deputata ai veicoli al servizio di portatori di handicap con apposito contrassegno)

h. largo A. De Palo

i. via Verdi, ambo i lati, tratto compreso tra largo A. De Palo e via Accettura

2. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto transito”, eccetto veicoli servizio AMTAB s.p.a., sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Vittorio Emanuele Orlando

b. piazzale Vittorio Emanuele Orlando

c. via Bisignani

d. largo Mohamed Taher Pacha

e. via Portoghese

f. viale di Maratona, ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo

g. largo A. De Palo

h. via Verdi, tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo

i. via San Francesco alla Rena.

3. dalle ore 08.30 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “senso unico di circolazione” sulla via San Francesco alla Rena con senso di marcia dalla via Bisignani verso la via Caracciolo;

Dalle ore 8.30 alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2023 e dalle ore 8.30 alle ore 24.00 del giorno 11 settembre 2023, è istituito il “senso unico di circolazione” su “via San Francesco alla Rena” con direzione di marcia verso via Caracciolo.

AREE DI SOSTA

L’Amtab SpA ha attivato le seguenti aree di sosta:

1. via Verdi 1, area attrezzata con barriera compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura

2. via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola)

3. parete Edilizia

4. via di Maratona

5. via Bellini (da via Mascagni a via Verdi)

6. Piscine Comunali (area adiacente capolinea AMTAB S.p.A)

7. via Portoghese (area mercatale ex Tennis)

8. via Portoghese (area Madonna della Rena)

9. via Bisignani (area mercatino)

10. via Bisignani (area fronte mercatino)

11. Viale Orlando

12. corso Vittorio Veneto (strada complanare)

13. via U. Giordano e via P. Pinto

14. rotonda (fronte ingresso Monumentale Fiera del Levante)

15. via S. Francesco alla Rena

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

· 8 settembre: gli operatori saranno in servizio dalle ore 7.30 alle 24.00 - tariffa unica giornaliera prevista: 3,00 euro

· 9 settembre: gli operatori saranno in servizio dalle ore 8.30 alle 22 - tariffa unica giornaliera: 5,00 euro

· 11 settembre: gli operatori saranno in servizio dalle 8.30 alle 21 - tariffa unica giornaliera: 5,00 euro

