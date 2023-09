Daspo urbano e carcere per genitori, approvato il dl Caivano

È stato approvato nel pomeriggio di oggi (7 settembre) il decreto legge con misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Il decreto legge prende il nome di "Caivano" in relazione ai fatti di cronaca avvenuti nel mese di agosto, sia a Caivano, sia a Palermo, riguardanti agli abusi su ragazze.

Tra le norme del testo spunta il daspo urbano dai 14 anni e carcere per i genitori che scelgono di non mandare i figli a scuola, ma non solo. Nel dl sono previste anche norme maggiormente stringenti per la detenzione dei minori per i quali sarà più facile finire in carcere ed è previsto inoltre l'arresto in flagrante anche per lo spaccio di entità lieve. Inoltre, tra le misure previste, ci sarà anche l'avviso orale, ovveor una convocazione del minore che avrebbe commesso il reato da parte del questore che potrà essere rivolto anche a soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il 14esimo anno d'età. Se il soggetto risulterà condannato, il questore potrà proporre il divieto di utilizzare "piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere telefoni cellulari”.

Nel dl un capitolo specifico è stato dedicato ai reati online, chi ne è vittima potrà chiedere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati dalla rete. Sfuma invece la stretta sull'accesso ai siti pornografici, la proposta fortemente voluta dalla ministra della Famiglia, Eugenia Rocella. Quest'ultima prevedeva misure di certificazione dell'età per l'accesso a determinati siti con un incoraggiamento alle famiglie all'uso del parental control, ma non è rientrata nel testo finale.

Foto screen diretta Governo