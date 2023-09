Intorno alle 19.40, una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli. Diverse le segnalazioni sul web, non solo da Napoli centro, ma anche da altre zone come Chiaia, Vomero, Fuorigrotta e Bagnoli. Secondo quanto emerso dalle diverse testimonianze a precederla ci sarebbe stato un forte boato. Un grande spavento per la popolazione, al momento non si registrano danni e feriti. Notizia in aggiornamento...