Alex Britti, una chitarra per cantare e raccontare di sé

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Oggi sono io”

La chitarra è il suo simbolo distintivo, ma anche la sua vita e la sua passione.

Alex Britti, romano classe ’68 riceve dai suoi genitori la sua prima chitarra alla tenera età di 7 anni e a soli 14 inizia a dedicarsi alla chitarra elettrica. Inizia una lunga storia di musica e amore, che oggi lo porta ad avere una vera e propria collezione di chitarre, quasi venti, tra queste la sua preferita, “Martin”.

Negli anni Alex Britti è diventato uno tra i migliori chitarristi della scena musicale italiana ma già a 18 anni mostra al piccolo pubblico il suo talento, inserendosi in una piccola band blues. Tuttavia, i primi anni di carriera sono nell’ombra fino al primo vero grande successo: è l’autunno del 1998 quando pubblica “Solo una volta”. Il brano diventa un vero e proprio tormentone e il testo ripercorre le tematiche alle quali Britti dimostrerà di essere particolarmente legato: l'atmosfera estiva, la leggerezza dei giorni felici ma anche piccole o grandi storie d'amore. Nello specifico in questo brano si parla di una tanto desiderata prima esperienza amorosa che si spera possa essere per tutta la vita.

Il testo è semplice, il ritmo e l’atmosfera sono allegri, tutto è presagio di un grande e unico successo.

"Oggi sono io", successo reinciso da Mina

Nel 1999 infatti, il cantautore, vince la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con “Oggi sono io”, successivamente reincisa dalla grande Mina. Il brano è potente, intenso. È una sincera confessione di sentimenti verso la persona alla quale non sa esprimerli, è il conforto nella canzone per esprimere emozioni, sensazioni e volontà, anche se il protagonista sa che forse l’amata non le ascolterà mai e il tutto resterà solo “una fragile illusione”.

Come già anticipato, il brano viene reinciso due anni dopo da Mina e per il giovane Britti è certamente motivo di grande orgoglio “Sono stato non lusingato, di più. Erano anni in cui mi è successo davvero di tutto, mi sembrava una cosa non vera. Un sogno, una cosa grande. È stato un riconoscimento pazzesco. Non sono mai i numeri a fare certe differenze o le posizioni in classifica, quelle sono effimere. Mina che canta una tua canzone.. quelle sono cose che restano”.

Il successo del cantautore romano prosegue con l’album “La vasca” pubblicato nel 2000 e anticipato dal singolo "Una su 1.000.000" e con la partecipazione a Sanremo con il brano “7000 caffè”. Anche in questo caso Alex Britti porta a casa una vittoria, classificandosi secondo tra i Big.

Emozioni tradotte in canzoni

Ex bluesman e oggi cantante di successo, Britti sceglie da anni per i suoi brani una commistione di generi musicali che vanno dal blues, al jazz, al rap, al pop. In un’intervista spiega come ormai questi non possono più essere considerati linguaggi diversi proprio perché l’arte non ha confini né etichette. Così come la musica, anche la scrittura per lui è un processo quasi naturale, incontrollabile “Non lo so come nasca una canzone. Credo sia una cosa casuale, spontanea. Vivi delle emozioni che poi ti restano dentro, e in qualche modo devi tirarle fuori, quasi fosse una patologia. Insomma, scrivere una canzone è un modo per sfogarsi ed evitare di andare in analisi”.

“Festa”, brano pubblicato nel 2005 né è proprio la dimostrazione. Una ballata che sottolinea la tristezza di chi non la vive quella festa. “Quello della festa è un concetto legato all’euforia, è come un sasso in aria, ha un che di effimero. La festa andrebbe vissuta col cuore, senza mai dimenticare chi non può parteciparvi.”

Alex Britti, l'atteso ritorno

A distanza di sei anni dall’ultimo disco, ad aprile 2023 Alex Britti torna dal suo pubblico con due nuovi singoli "Tutti come te" e "Nuda". Due inediti, frutto di un lungo ed elaborato processo creativo: il primo proietta nelle atmosfere gospel con un sound estremamente fresco e coinvolgente, mentre il secondo è un brano più poetico con ritmi blues e jazz declinati al pop.

Con questi nuovi singoli Britti non solo apre le porte ad una nuova fase della sua carriera, ma coglie l’occasione per festeggiare i 25 anni di carriera. “È stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. È grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni.”

Ora dice di esser pronto e felice di tornare al suo pubblico, e noi siamo altrettanto felici di poter riascoltare la sua voce e la sua chitarra.

Foto:Facebook