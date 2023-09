Bari, chiude la pescheria Lorusso: punto di riferimento a Fesca

Le voci già giravano da qualche giorno, dopo quel cartello di "Chiuso" senza una data di riapertura. Ed oggi l'annuncio: la storica pescheria Lorusso di Fesca chiude. "Dobbiamo dirvi una cosa, e non sarà facile - scrivono i titolari - Peró dal momento che siamo sempre stati orgogliosi della nostra onestà, una spiegazione ci sembra dovuta. La pescheria Lorusso termina la propria attività.

Da circa un anno stiamo affrontando problematiche personali e lavorative che non ci consentono di poterci mettere l’impegno che un lavoro pesante come il nostro richiede. È una scelta ponderatissima e complicatissima, ma è l’unica che potessimo prendere. Vi ringraziamo, uno ad uno, con la speranza di essere stati, anche solo per qualcuno, un qualcosa in più della semplice pescheria di quartiere". Pare che anche l'edificio sia stato venduto e al suo posto sorgerà un palazzo: Fesca continua a "svuotarsi" di esercizi commerciali e a riempirsi di palazzi.