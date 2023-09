Bari, ex Manifattura: “Il mercato ormai un dormitorio a cielo aperto”

Rifiuti, giacigli di fortuna e condizioni igienico sanitarie al limite tra i box del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi. La segnalazione di una situazione di degrado arriva dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia che monitorano costantemente le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del mercato tra via Ravanas e via Crisanzio.

"Siamo tornati a distanza di qualche settimana per controllare la situazione del mercato ex Manifattura Tabacchi - raccontano Luca Bratta, Sergio Fanelli e Antonella Lella - La situazione è peggiorata tantissimo: all’interno la zona è divisa in due settori. Una parte è diventata di scarico materiale vario e l’altra dormitorio per i tantissimi senza fissa dimora e per tossici dipendenti. Il mercato - precisano - continua a restare aperto h24 senza nessunissimo controllo e soprattutto senza spiegazioni da parte dell’amministrazione comunale, rendendolo così un contenitore di malaffare".