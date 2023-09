Bari, interrompe la messa per chiedere soldi: tensione a San Giuseppe

È entrato con la bici in chiesa e ha interrotto il parroco per chiedere soldi, durante la messa. È successo questa sera nella parrocchia di San Giuseppe a Madonnella. Don Tino stava per spiegare il Vangelo quando un uomo, forse drogato, ha interrotto la messa, e con fare minaccioso si è avvicinato al parroco. Don Tino gli ha ripetuto di aspettare la fine della messa ma l'uomo ha insistito e alla fine è stato allontanato dai presenti. "Non vi preoccupate - ha detto il parroco - noi siamo abituati. Persone così arrivano ogni giorno. State tranquilli".