Bari, lavori in corso per il completamento della metro del San Paolo

Si avviano a conclusione i lavori di interramento dell’elettrodotto Terna presente sull’ultimo tratto della ferrovia metropolitana Bari-Quartiere San Paolo di Ferrotramviaria. A luglio è stato completato l’interramento dei cavi e attivata la loro alimentazione. Da ieri, 7 settembre, fino a martedì prossimo 12 settembre, si procederà alla calata dei cavi e allo smantellamento dei tralicci. L’intervento finalizzato ad alimentare il cavo interrato e disalimentare quello aereo, è preliminare alla realizzazione del 2° lotto della ferrovia (Cecilia-Delle Regioni) già finanziato dalla Regione Puglia per 36 milioni di euro (soggetto attuatore Ferrotramviaria) a valere sulla delibera CIPE n. 54/2016, nel cui ambito erano compresi i circa 3,2 milioni di euro destinati a Terna per l’opera di interramento. Il contratto di appalto per il Prolungamento della ferrovia Cecilia-Delle Regioni è stato sottoscritto a giugno e Ferrotramviaria sta procedendo per la consegna delle prestazioni progettuali.

“Prende corpo la realizzazione dell’ultimo lotto della metropolitana Bari-Quartiere San Paolo di Ferrotramviaria – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. La linea elettrica ad alta tensione della potenza di 150 KV nel cuore del quartiere Cecilia è ormai interrata e i tralicci verranno rimossi in questi giorni. Con essi sparisce un problema ambientale e di salute pubblica, che ha per troppo tempo interessato un’area densamente popolata. Area che con la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana verso la stazione Delle Regioni sarà sempre meglio servita e collegata al centro di Bari.”