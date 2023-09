Bari, riparte la scuola ma ritardi sui buoni libro

Buoni libro del Comune di Bari in ritardo. La denuncia arriva da un lettore di Borderline24 in merito al ritardo nell'emissione di buoni libro da parte dell'amministrazione comunale. "C'è un enorme ritardo - ci raccontano - Tutto ciò a discapito dei ragazzi, che già vivono in una situazione difficile e devono anche subire l'imbarazzo ed il disagio di non avere i libri di testo per motivi economici, con buona pace dell'inclusione scolastica. Più volte sono state presentate segnalazioni in merito ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta".

Il Comune di Bari ha aperto la possibilità di richiedere buoni libro per le scuole secondarie di primo e secondo grado. “Anche quest’anno, per gli studenti residenti a Bari che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, abbiamo confermato l’opzione dei buoni libro digitali da ottenere inviando istanza sulla piattaforma regionale dedicata - aveva commentato l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - e da spendere poi in una delle librerie o cartolibrerie iscritte all’albo comunale. In questo modo le famiglie non dovranno attendere l’attribuzione del buono materiale da parte delle scuole, ma potranno recarsi autonomamente con il codice pratica ottenuto nella libreria scelta. Anche quest’anno abbiamo chiesto alle librerie e alle cartolibrerie di avere una sede fisica per sostenere le realtà presenti sul nostro territorio". "Il buono libro digitale (sotto forma di codice) sarà automaticamente disponibile solo a seguito della ricezione, via mail, della conferma dell’ammissione al contributo", si leggeva in un comunicato. Il problema è che questa mail di conferma a molti non è ancora arrivata, ed è necessaria per richiedere i testi scolastici.