Cani avvelenati nelle campagne di Andria: “Pericolo anche per i bimbi”

Accade in agro di Andria, esattamente nella zona di Coda di Volpe. Una macabra scoperta che porta alla luce reati gravissimi che sarebbero stati commessi in tali aree. Stella e Roy, due cani di 11 e di due anni sono stati trovati morti e tutto condurrebbe ad avvelenamenti visto che hanno mostrato sintomi caratteristici e comunque preoccupanti. Sintomi che hanno poi portato alla morte dei due cani. Sul caso è intervenuto il presidente dell’Associazione di Impegno Civico “Io Ci Sono!”, Savino Montaruli, che ha divulgato in esclusiva le immagini forti dei due cani morti in c.da Coda di Volpe.

“Forse per timore delle aggressioni e dei danneggiamenti da parte dei cinghiali che in maniera incontrollata stanno invadendo il territorio e le campagne andriesi o forse perché i dissuasori installati (cosiddetti cannoni) non bastano a rassicurare i proprietari dei terreni che si sentono in pericolo - denuncia Montaruli - sarà per altri ignoti ma comunque gravi motivi, resta il fatto che sostanze velenose potrebbero aver causato la morte degli animali e, in tal caso, ciò rappresenterebbe un grande pericolo anche per le persone e per i bambini che in quelle campagne ci giocano e le frequentano essendoci gli immobili dei propri genitori. Sono situazioni, queste, anche denunciate sui social da parte di chi ha subito la perdita degli animali e che quindi potrebbero essere già note a rappresentanti cittadini ed autorità comunali. Queste immagini sono drammatiche e di fronte ad esse nessuno rimanga indifferente”.