“Ciao mamma, il mio telefono è rotto”, ecco la nuova truffa online

"Ciao mamma, l'altro mio telefono è rotto. Questo è il nuovo numero. Mandami un messaggio tramite What's App". È così che inizia il messaggio dietro il quale si nasconde una truffa che sta colpendo moltissimi. Lo denuncia la Polizia Locale di Bari che è intervenuta in merito per sensibilizzare al tema e per evitare che, in molti, possano diventare vittime. "Massima attenzione - scrivono sui canali ufficiali - si tratta di un tentativo di truffa diretto in particolare modo alle persone anziane. Si consiglia di non rispondere e non avviare nessuna conversazione con il mittente" - concludono.