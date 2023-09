Fiera, Casillo e Frulli: “La Fiera è cresciuta. Grazie Sandro”

Il presidente Ente autonomo Fiera del Levante, Pasquale Casillo ha parlato del Sud e del suo mandato: "Sono in corso grandi transizioni ecologiche e tecnologiche in Italia - ha detto - e c'è una imponente domanda da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che non riesce a incontrare la domanda. Avere imprese solide è obiettivo di interesse generale". Casillo ha parlato del suo mandato in via di conclusione. "Abbiamo esercitato il nostro mandato con onore e impegno, la Fiera del Levante sarà sempre un capitolo importante nel libro della mia seppure modesta esistenza - ha detto - Abbiamo ispirato la nostra azione al massimo rispetto del territorio e delle istituzioni. Anche l'arrivo di Deloitte motivo di soddisfazione. Abbiamo fatto grossi passi avanti per superare la memoria della Fiera che era giunta in dissesto ed è stata rilanciata, ha dimostrato la sua vitalità in termini anche di ricadute del territorio. Vorrei una Fiera moderna, tecnologica e inclusiva, rappresentazione tangibile dello spirito della nostra terra".

Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante, ha parlato dopo il video in ricordo di Sandro Ambrosi . "Ho condiviso con lui un percorso importante per la mia formazione - ha detto Frulli - Spenderò le mie energie affinché la Fiera del Levante sia un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Abbiamo lavorato tanto su questa edizione, dando ampio spazio all'innovazione, confermando la Galleria delle Nazioni con la partecipazione di venti paesi. Garantiremo un ricco palinsesto di intrattenimento di giorno e di sera, puntando su artisti del nostro amato Sud. Punta di diamante Al Bano. Obiettivo della Fiera è di unire popoli e culture, per sviluppare scambi commerciali. Dobbiamo focalizzarci su questo. E vogliamo anche realizzare un evento internazionale per e con i giovani, per attrarli e portarli qui da noi". Ed infine l'appello: "Invito il Comune, la Camera di Commercio e la Regione Puglia a lavorare insieme per fare della Fiera un polo da ammirare e renderlo esempio virtuoso a servizio del territorio".