Fiera, Salvini: “Mettiamo da parte le bandiere e restiamo uniti”

Discorso a tutto campo e che invita alla collaborazione, tra i vari rappresentanti delle istituzioni, quello di Matteo Salvini, vice presidente del Governo, intervenuto a Bari per inaugurare l'86esima edizione della Campionaria pugliese. "Questa mattina mi sono svegliato alle 7 e dalla finestra dall'alto ho visto i binari della ferrovia. Il mio pensiero va a quei 5 operai che lavorando di notte su una ferrovia non sono tornati a casa: è inaccettabile, bisogna fare di tutto e di più perché non è che possiamo investire decine di miliardi in infrastrutture sempre più nuove, moderne e veloci e la sera non tornare a casa dal lavoro", detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. E' tempo di superare il numero chiuso nelle facoltà di Medicina e in alcune facoltà scientifiche. Occorre lasciare il libero accesso il primo anno, in modo che la selezione la faccia il merito alla fine del primo anno, con l'accesso al secondo di chi ha i voti più alti". Salvini ha aggiunto che "occorre valorizzare le professioni mediche, da quest'anno ci saranno quattromila posti in più nelle facoltà di Medicina. Non bisogna avere paura dei cambiamenti, perché se continuo ad accentrare nella stessa maniera potrebbe allargarsi di divario tra Nord e Sud. "Nelle prossime edizioni della Fiera del Levante voglio arrivare a commentare un Paese più unito, più coeso".