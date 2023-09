Bari, buoni libro in ritardo? Il Comune: “Siamo nei tempi”

Sulle segnalazioni in merito ai buoni libro in ritardo, interviene l'assessore alle Politiche educative, Paola Romano, per rassicurare le famiglie. "La misura dei buoni libro - spiega Romano - dipende dalla Regione Puglia. Quindi noi attiviamo i buoni appena arrivano i soldi della Regione". Soldi che sono arrivati alla fine della scorsa settimana, pari a circa 600mila euro. "Dalla prossima settimana - spiega ancora - se ci riusciamo già da lunedì le famiglie che hanno richiesto i buoni in tempo potranno entrare nel sito dove hanno fatto domanda e vedere se il loro codice pratica è stato sbloccato. In questa maniera vedranno anche l'importo a loro assegnato e con quel codice potranno andare direttamente nelle librerie".

Il Comune assicura di essere in anticipo rispetto agli anni passati, quando i buoni arrivavano per ottobre. "Abbiamo attivato anche una piattaforma digitale - conclude Romano - per velocizzare i tempi. Poi sempre la prossima settimana apriremo una nuova finestra per nuove richieste, ma in quel caso ovviamente bisognerà attendere i tempi tecnici legati al secondo finanziamento che dovrebbe arrivare dalla Regione".