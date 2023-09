Cucina, ricche di vitamine e alleate del cuore: in tavola le more

Ricche di vitamine e alleate di cuore e cervello, oggi in tavola portiamo le more. Si tratta, in particolare, di frutti scuri che crescono su arbusti selvatici in molte parti del mondo, ricchi di proprietà benefiche per l'organismo. Ricche di antiossidanti, come i flavonoidi, le more sono utili per combattere i radicali liberi nel corpo. Si tratta di composti che contribuiscono a mantenere giovane il corpo e la mente proteggendo inoltre la pelle dai danni causati da stress ossidativo e contribuendo, infine, a prevenire il manifestarsi di malattie croniche. Inoltre, le more, sono ottime alleate della salute del cuore. Il consumo di questo frutto può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Ma non solo, le more sono infatti anche una fonte eccellente di fibre, utili per migliorare la digestione e a regolare il livello di zuccheri nel sangue. Inoltre, le more, sono preziose alleate della salute del cervello, alcuni studi suggeriscono infatti che i composti presenti nelle more possono avere effetti positivi sulla salute cerebrale, migliorando la memoria e le funzioni cognitive. Infine, le more, contengono una varietà di vitamine e minerali essenziali, tra cui vitamina C, vitamina K e manganese, fondamentali per il benessere generale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di more, spinaci e mandorle



In una grande ciotola, unisci gli spinaci freschi e le more. Aggiungi le mandorle tostate e il formaggio di pecorino sardo. In una piccola ciotola, mescola l'olio d'oliva, l'aceto balsamico, il sale e il pepe per preparare la vinaigrette. Infine, versa quest'ultima sulla miscela di insalata e mescola delicatamente per amalgamare tutti gli ingredienti.

Crostata salata alle more e formaggio



In una ciotola, mescola la farina e il sale. Aggiungi il burro e lavora con un taglia-pasta fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungi gradualmente l'acqua fredda fino a formare una pasta omogenea. Avvolgi in pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per 30 minuti. Preriscalda il forno a 180°C. Stendi la pasta su una superficie infarinata e foderate una teglia da crostata. Bucherellate il fondo con una forchetta. In una ciotola, mescola il pecorino sardo sbriciolato, le uova, il latte, il sale e il pepe. Versa il composto sulla base della crostata. Distribuisci uniformemente le more sulla superficie del ripieno. Cuoci in forno preriscaldato per circa 30-35 minuti o fino a quando la crostata è dorata e il ripieno è stabile. Lascia raffreddare leggermente, quindi guarnisci con timo fresco prima di servire.

Foto freepik