I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

I costi per acquistare casa in Puglia. La festa per la cittadinanza onoraria a Sylvester Stallone. Momenti di tensione nella chiesa di San Giuseppe a Bari. Il terremoto in Marocco e il racconto dei pugliesi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 3 settembre. A rischio chiusura la parrocchia di via Abbrescia a Bari

Lunedì 4 settembre. Il centro storico di Bari incanta i turisti

Martedì 5 settembre. I costi per acquistare casa in Puglia

Mercoledì 6 settembre. Cittadinanza onoraria per Sylvester Stallone a Gioia

Giovedì 7 settembre. Rubano monopattino a bimbo autistico

Venerdì 8 settembre. A San Giuseppe momenti di tensione per un uomo che entra e interrompe la messa

Sabato 9 settembre. Trema il Marocco, il racconto di un pugliese