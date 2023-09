Tragedia sfiorata a Monopoli, salvato 29enne in mare

Un ragazzo di 29 anni, di Minervino Murge (BAT), è stato tratto in salvo stamani dalla motovedetta CP825 della Guardia Costiera di Monopoli presso Cala Monaci nel comune di Monopoli.

Il giovane stava facendo il bagno quando, a causa del moto ondoso, non era stato più in grado di ritornare a terra. Sul posto erano presenti gli amici del ragazzo, che chiamando tempestivamente il numero per le emergenze in mare 1530, hanno dato l'allarme al 6° Maritime Rescue Sub Centre (Centro per il Soccorso Marittimo Regionale) della Direzione Marittima di Bari.

Immediato è stato l'intervento della M/V CP 825 che giunta sul punto ha iniziato la delicata operazione di recupero. Le onde e la vicinanza agli scogli rendevano particolarmente difficoltoso l'avvicinamento della motovedetta, mentre il malcapitato rimaneva aggrappato ad uno scoglio affiorante, impossibilitato a rituffarsi per il rischio di essere sbattuto dalle onde contro gli scogli, ed è stato in quel momento che il copertista dell'equipaggio SAR/SVH, il giovane Comune Scelto Np Mattia Rizzo, in possesso altresì di abilitazione al salvamento, ha deciso di tuffarsi in mare munito di salvagente anulare, sotto la costante ed attenta supervisione del capo equipaggio e del direttore di macchine che nel frattempo compivano tutte le necessarie operazioni da bordo dell'unità navale.

Solo così si è finalmente riusciti a recuperare il giovane a bordo della vedetta della Guardia Costiera e a riportarlo, in buone condizioni di salute, presso gli ormeggi del porto di Monopoli.