Aiuti per le neomamme pugliesi: 400 euro per acquisto latte

La Giunta regionale pugliese ha stasera approvato le disposizioni per l'attuazione della legge del fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno destinati alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento.

Il provvedimento stabilisce che i residenti della Regione Puglia aventi diritto al contributo statale possano accedervi secondo la modalità del rimborso spese, fissato nella misura di 400 euro annui per neonato (in caso di ISEE non superiore a 30.000 euro). Gli acquisti andranno pertanto sostenuti nelle farmacie, parafarmacie e/o esercizi commerciali.