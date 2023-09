Alla guida ubriaco aggredisce tre agenti nella Bat, arrestato

Un uomo è stato arrestato a Barletta dagli agenti della polizia locale con le accuse di oltraggio, minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali. Secondo quanto riferito, l'indagato è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebrezza mentre si trovava in piazza castello non lontano dai luoghi in cui era in corso la rievocazione storica della Disfida. È stato fermato dai vigili urbani che si erano accorti della sua guida spericolata. Alla richiesta di mostrare i documenti, ha reagito con violenza colpendo con un pugno in pieno volto uno degli agenti senza risparmiare i due colleghi intervenuti nel tentativo di riportare la calma e che sono stati, a loro volta aggrediti. L'uomo, a cui è stata anche ritirata la patente, è finito in carcere, i tre vigili urbani invece nel pronto soccorso dell'ospedale Monsignor Dimiccoli a causa dei traumi riportati.