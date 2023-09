Ansia da rientro a scuola, gli esperti: “Ascoltiamo i bimbi”

Tornare a scuola dopo le vacanze estive può rappresentare una sfida difficile da affrontare per molti studenti. Da chi si prepara ad affrontare un nuovo percorso, con insegnanti o compagni di classe diversi a chi, dopo l'estate, con i ritmi della vacanza, fa fatica al pensiero di tornare tra i banchi di scuola. Sono molti i ragazzi e i bambini che attualmente, in previsione del rientro, vivono con una sorta di timore l'avvio delle attività scolastiche.

Secondo gli psicologi però, è necessario intervenire tempestivamente ascoltando i piccoli. In tal senso, per affrontare l'ansia del ritorno a scuola, sono stati recentemente pubblicati alcuni consigli estrapolati da un articolo pubblicato sul portale The Conversation, redatto da due psicologhe presso la RCSI University of Medicine and Health Sciences di Dublino. Innanzitutto, è fondamentale far capire ai bambini che si è disposti ad ascoltarli. In molti potrebbero essere infatti tentati nel liquidare le preoccupazioni con rassicurazioni superficiali, come ad esempio "andrà tutto bene", ma, evidenziano le esperti, è molto più utile far comprendere loro che si farà tutto il possibile per sostenerli.

In secondo luogo, è importante comprendere cosa li inquieta. Ci sono diverse ragioni per cui un bambino potrebbe esitare nel tornare a scuola. Potrebbe trattarsi di situazioni negative come il bullismo, un ambiente scolastico difficile o difficoltà nell'interagire con i compagni di classe. Alcuni potrebbero affrontare sfide specifiche come la dislessia, che può rendere l'esperienza scolastica più complessa. Altri potrebbero essere preoccupati di lasciare l'ambiente familiare delle vacanze estive per un contesto più rumoroso e incerto che potrebbe risultare intimidatorio. Infine, il bambino potrebbe sperimentare l'ansia da separazione e desiderare di restare vicino ai genitori.

Identificare queste preoccupazioni aiuterà a individuare soluzioni adeguate. È essenziale far comprendere ai bambini e ai ragazzi che provare paura è una reazione del tutto normale e non deve essere motivo di vergogna. Inoltre, è cruciale affrontare le cose passo dopo passo, organizzando, se possibile, momenti di gioco con alcuni compagni di scuola nei giorni precedenti l'inizio delle lezioni, in modo che possano ristabilire il legame prima dell'avvio delle attività. Da non sottovalutare, infine, è la routine del sonno, così come monitorare il proprio stato d'animo in modo che non influenzi quello dei figli. Inoltre, incoraggiare un atteggiamento ottimista può fare la differenza. Una strategia efficace, secondo le esperte, può essere quella di scrivere ogni sera, prima di andare a letto, tre cose che si attendono con entusiasmo per il giorno successivo, come incontrare gli amici o gustare il pasto preferito per bilanciare le emozioni e dare più "voce" a quelle positive.

