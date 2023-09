Bari, a Pane e pomodoro un tappeto di alghe: “Cattivo odore”

Un tappeto di alghe con un cattivo odore che sta allontanando i turisti, avvertito anche dai residenti della zona. La denuncia è del comitato di cittadini che da giorni sta chiedendo al Comune un intervento per ripulire l'area. "Non ci sono giustificazioni davanti a queste situazione igienicamente grave - denuncia Ottavio De Gregorio del comitato di cittadini - C'è un odore nauseabondo. Noi come comitato di cittadini da stamattina stiamo tempestando di telefonate ma niente da fare, non abbiamo risposte. Questa spiaggia è il fiore all'occhiello della città e ci presentiamo così ai turisti?".

Il comitato chiede inoltre che venga assicurato il servizio di presidio della polizia locale. "Non intendiamo tutto il giorno ma almeno per qualche ora - conclude - la spiaggia è molto frequentata ancora, soprattutto dai turisti".