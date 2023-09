Bari, il Romanazzi demolito e ricostruito: sarà un “teatro didattico”

"Iniziamo settembre con una nuova scuola del futuro: l’Istituto Romanazzi a Bari". Così il gruppo di progettisti Settanta7 presenta il progetto del Romanazzi, l'edificio in via Celso Ulpiani, a San Pasquale che sarà demolito e ricostruito. "La proposta progettuale per questo edificio nasce dalla volontà di generare uno spazio che possa essere considerato un nuovo punto di riferimento per il quartiere - scrivono i progettisti - Creatività, espressione, comunicazione e linguaggio sono le parole chiave che hanno portato alla realizzazione di un edificio che richiama l’idea di teatro, attraverso un palcoscenico didattico centrale che fora l’intero volume, per tutti suoi piani, e sul quale affacciano le varie attività collettive. Il nuovo edificio sarà, oltre che all’avanguardia dal punto di vista didattico ed energetico, e sicuro a livello sismico e strutturale, a ridotto impatto sull’ambiente e quasi a zero impatto ambientale".

"Nonostante le sfide territoriali, come il limitato spazio fisico e un contesto urbano già densamente costruito - continuano i progettisti - siamo riusciti a sviluppare un edificio dal design innovativo e contemporaneo. Questo complesso strutturale si estende su quattro piani fuori terra, integrandosi armoniosamente nell'ambiente circostante. Il nostro obiettivo principale è - infatti - garantire una coesistenza positiva con la comunità locale e con il contesto urbano già esistente. La realizzazione architettonica è stata studiata con grande attenzione ai dettagli, dimostrando come le sfide legate allo spazio possano essere superate con creatività e precisione progettuale. Speriamo che questa scuola del futuro possa aprire le porte a nuove opportunità di apprendimento e sviluppo per la comunità locale".