Bari, lavori in viale Unità d’Italia: caos traffico

Caos traffico questa mattina in viale Unità d'Italia dove sono in corso i lavori per il rifacimento della pista ciclabile. Lavori iniziati a maggio e che stanno interessando l'intero percorso di un chilometro e 100 metri. Con la riduzione della careggiata però si sono presentati problemi, soprattutto in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche: lunghe code e disagi per automobilisti e pedoni.

L'intervento. I due cordoli laterali saranno sostituiti con altri nuovi cordoli leggermente più alti: infatti la nuova pavimentazione in calcestruzzo industriale, resinata in superficie di colore marrone in analogia a quello usato per gli altri itinerari ciclabili, sarà posata sul manto attuale in modo da evitare la rimozione della pavimentazione attuale senza quindi intaccare le radici degli alberi presenti che, diversamente, potrebbero subire dei danneggiamenti. Sarà anche rimossa la ringhiera esistente che, dopo essere stata riparata nelle parti deteriorate, verrà riposizionata al termine della posa dei nuovi cordoli. L’intervento, dell’importo complessivo di oltre 700mila euro finanziati con un accordo quadro dedicato, prevede anche il rifacimento del manto stradale di viale Unità d’Italia e viale della Repubblica, in entrambe le direzioni di marcia, con la fresatura e la posa in opera di 32.000 metri quadri di asfalto. La posa del nuovo asfalto sarà eseguita al termine dei lavori relativi alla pista ciclabile.