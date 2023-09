Bari, riparte il set di Lolita Lobosco: ecco tutti i divieti

Ripartono i set a Bari e il primo è quello che riguarda la terza stagione di Lolita Lobosco. Per permettere le riprese, la polizia locale ha emanato un'ordinanza con divieti di transito e di sosta.

Dalle ore 00.01 del giorno 16 settembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 20 settembre 2023 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria” ed il muro perimetrale dell’area portuale;

b. lungomare Starita, ambo i lati, tratto compreso tra via Caprera e via Massaua;

c. piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, tratto compreso tra via Boemondo e strada Nucciaserra;

d. lung.re Imperatore Augusto, lato terra, per una lunghezza di circa 100 ml. a partire dalla intersezione con piazzale IV Novembre in direzione del Fortino di Sant’Antonio;

2. Dalle ore 00.01 del giorno 16 settembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 20 settembre 2023 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle vie precedentemente indicate.