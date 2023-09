A Bari riaprono le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica la riapertura delle iscrizioni online al servizio trasporto scolastico nella finestra temporale che va dal 14 al 26 settembre prossimo.

Le iscrizioni saranno considerate “tardive” e ammissibili al solo fine di completare il carico di corse già attivate per ogni itinerario, in considerazione delle fermate già previste dal piano del trasporto. Oltre il termine del 26 settembre 2023 non sarà più possibile iscriversi al servizio.

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al seguente link: https://egov.comune.bari.it/richiesta-iscrizione-trasporto-scolastico?categoria=1 e autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). I cittadini sprovvisti di credenziali SPID/CIE o interessati a ricevere supporto nell’inserimento dell’iscrizione online potranno rivolgersi agli operatori incaricati presso i Municipi di appartenenza, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, compilando un modello di istanza di iscrizione e contestuale delega all’operatore.

Per l’iscrizione sono necessarie: copia del documento di riconoscimento del dichiarante; attestazione Isee in corso di validità (Isee minorenni nel caso di genitori non conviventi). Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto l'indicazione della fermata.