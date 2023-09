Bari, corsa in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore

In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Con questo obiettivo nasce la Pigiama Run, la corsa e camminata in pigiama organizzata dalla Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a sostegno dei bambini malati di tumore.

A Bari l’edizione 2023 della Pigiama Run, la seconda dopo quella dello scorso anno, si svolgerà il 15 settembre nel parco 2 Giugno, con inizio alle ore 18.

Il programma dettagliato dell’evento, organizzato dalla Lilt Città Metropolitana di Bari con il patrocinio del Comune di Bari, in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, sarà presentato domani, mercoledì 13 settembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città.

All’incontro con la stampa interverranno Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport, Marisa Cataldo, presidente della Lilt Città Metropolitana di Bari, Paolo Sandri, comandante della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, e Nicola Santoro, direttore dell’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.