Bari, a Japigia una nuova ‘capa di ferro’: “Così niente plastica”

Da oggi, anche il quartiere Japigia, ha la sua “capa di ferro” un simbolo della storia di Bari. Questa ultima installazione, già funzionante e nuova di fabbrica si trova nel giardino battaglioni Zara, tra via Gentile e via Troisi. "Il nostro obiettivo - spiega Lorenzo Lionetti, presidente del I Municipio - resta quello di garantire la distribuzione gratuita di acqua in prossimità dei luoghi aggregativi, così da generare una progressiva riduzione delle bottiglie di plastica da parte dei residenti. Ringrazio l’assessore Giuseppe Galasso e la ripartizione IVOP, con cui portiamo avanti questo progetto di rigenerazione e valorizzazione storica di un simbolo così importante. Ora non ci resta che usarla senza generare sprechi".