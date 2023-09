Bari, dopo un anno aggiudicato l’appalto per le mense scolastiche

Le verifiche sono ancora in corso ma a distanza di un anno alla fine sembra che il Comune abbia individuato la ditta che si occuperà del servizio di refezione scolastica per i prossimi quattro anni. Il bando è stato chiuso nell'agosto scorso e si sono succeduti ricorsi su ricorsi fino alla determina dirigenziale di oggi. Con la quale la ripartizione ha ricostruito il lungo iter che ha portato ad individuare nella Ladisa la ditta prima classificata. Anche se le verifiche sono ancora in corso.

Il 4 settembre il dirigente comunale, responsabile unico del procedimento ha richiesto, in considerazione dell'urgente necessità di garantire il servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2023/24, l'adozione della determina ricognitiva dell'iter di gara, al fine di procedere alla consegna del servizio nelle more del completamento delle verifiche.

Alla gara in realtà prima classificata era stata l'rti Cooperativa di Solidarietà e Lavoro Scarl che però è stata esclusa il 30 maggio scorso. Sono quindi partite le verifiche sul secondo classificato, la Ladisa. La prossima settimana il Comune aprirà le iscrizioni, il servizio presumibilmente partirà ad ottobre.