Bari, il Comune batte cassa: 15 milioni di euro di accertamenti su Imu

Il Comune di Bari batte cassa: l'amministrazione ha inviato 1325 avvisi di accertamento per il mancato pagamento Imu. Per un totale di 15 milioni e 194 mila euro. E' quanto risulta da una relazione della ripartizione Tributi: a tutto il 26 marzo 2023 gli avvisi emessi dalla sola ripartizione sono stati in totale 1204, per un importo complessivo di € 15.534.158,65, di cui sono risultati ritualmente notificati 1082 avvisi e successivamente ne sono stati annullati in autotutela 69 e rettificati 57, con conseguente rideterminazione dell’importo accertabile in entrata anche al netto dei ricorsi in pendenza di giudizio. A questa cifra si uniscono gli avvisi che sono stati affidati ad una rti (scelta con gara d’appalto) per la riscossione: 312 avvisi per un importo complessivo di 4.653.040 euro di cui sono risultati notificati 297 avvisi e successivamente ne sono stati annullati in autotutela 40 e rettificati 45, con conseguente rideterminazione dell’importo accertabile in entrata anche al netto dei ricorsi in pendenza di giudizio. Per un totale quindi di 15 milioni e 194mila euro. Nell'elenco degli evasori, l'avviso di accertamento maggiore raggiunge i 322mila euro con circa 50mila euro di sanzioni e interessi.