Deposito di auto abusivo nella Bat, scattano i sigilli

Continuano le attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale che, nei giorni scorsi, ha operato un sequestro in campo edilizio, convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminare. In particolare, nel corso di un sopralluogo, gli Agenti della Polizia Locale impegnati nei controlli, hanno accertato che in Via Canosa, è stato realizzato un muro di cinta, in cemento, con copertura, privo di qualsiasi titolo edilizio. La misura cautelare reale è stata applicata ad un’area, mq 1500, presumibilmente adibita a deposito di veicoli. La posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza di condanna definitiva. In campo edilizio salgono a 8 i sequestri operati negli ultimi mesi. La Polizia Locale, nei prossimi giorni, proseguirà l’attività di controllo del territorio con la verifica dei cantieri inerenti le nuove costruzioni.