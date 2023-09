Maxi sequestro ad un imprenditore foggiano: indagini dagli anni ’80

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad una misura patrimoniale nei confronti di un imprenditore di Cerignola (FG) con interessi nel comparto immobiliare, agricolo e del commercio dell'olio di oliva. Il sequestro, per un valore complessivo stimato di circa 10.000.000 di euro, ha riguardato 3 aziende agricole, 1 società del settore dell'imbottigliamento di olii e 2 imprese immobiliari nonché autoveicoli, macchine operatrici speciali, 26 terreni, 28 fabbricati, altri diritti reali di godimento e numerosi rapporti finanziari. L'imprenditore è risultato direttamente coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari a partire dagli anni '80 che lo annoverano tra i principali sofisticatori di olio di oliva a livello nazionale, con solide proiezioni anche sul mercato alimentare internazionale. Dopo complessi accertamenti personali e patrimoniali, gli inquirenti hanno documentato come il proposto abbia accumulato illecitamente ricchezze e realizzato investimenti a fronte di una forte sproporzione tra la sua capacità reddituale dichiarata e la reale consistenza del suo patrimonio. L'esecuzione della misura patrimoniale è stata disposta dal Tribunale di Bari su proposta formulata congiuntamente dal procuratore della Repubblica dello stesso capoluogo pugliese e dal direttore della Dia.