Torna a casa Vasco Rossi dopo una lunga vacanza nella sua Castellaneta marina, ormai residenza estiva del cantante romagnolo. "Saluto il mare e Castellaneta - scrive sui social - ci vediamo qui nel ..2024! Tanto.. torno sempre". E ancora intona il suo grande successo: "Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire Per rinascere in un’altra situazione. Un mondo migliore".

(Foto Instagram)