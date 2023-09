Addio al gazebo dell’Osteria “Al Gambero”: rimossa anche l’insegna

La storia Osteria "Al Gambero" è chiusa da quasi quattro anni ormai e in questi giorni si è provveduto anche alla rimozione dello storico gazebo, che caratterizzava la strada del porto, con la grande insegna arancione e blu. "Buongiorno, è sparito un pezzo di storia", si legge nel gruppo social "Sei di Bari Vecchia Se", a commento della foto che ritrae il piazzale vuoto, dopo lo smantellamento del gazebo esterno dello storico ristorante. Il ristorante è ufficialmente chiuso per lavori. Ma tanti sono i ricordi del locale e dello chef e storico titolare Minguccio, venuto a mancare nell'agosto del 2021."Dai forza, la storia non può morire" commenta un cittadino sotto il post social del ristorante con su scritto: "Work in progress".