Bari, la denuncia: “Al San Paolo autobus obsoleti e poco sicuri”

Autobus obsoleti e pochi sicuri nelle zone periferiche di Bari, soprattutto al San Paolo. A denunciare "la precarietà del servizio urbano agli uffici competenti" il coordinatore Ciccio Vitti assieme al consigliere di Municipio 3 Angelo Scaramuzzi. "La colpa non è degli autisti che guidano e trasportano passeggeri in condizioni a dir poco precarie", spiega Vitti nel gruppo Il quartiere San Paolo - La Rinascita. Si tratta di mezzi, spiega il coordinatore, con sedute rotte, porte che non si chiudono e acqua che corre dai tetti .

In particolare Vitti denuncia anche la presenza questa mattina di un mezzo in circolazione con uno sportellone laterale basculante mentre era in corsa. Il bus si avviava però verso il deposito Amtab. "Al San Paolo - precisa Vitti - viaggiano gli autobus più sgangherati della città e siamo in un quartiere dove le tratte sono più lunghe e gli autobus dovrebbero essere più efficienti".

Foto Ciccio Vitti gruppo Il quartiere San Paolo - La Rinascita